Outdoor: i dubbi di Osa sulla valorizzazione della Gallinara: ""Si tuteleranno davvero l'isola e la sua biodiversità?"

"Destano preoccupazione, a causa di chi le formula, le dichiarazioni del governatore e del vicepresidente della giunta regionale ligure, sul progetto di valorizzazione dell’Isola Gallinara rese a Genova". Lo afferma, in una nota, l'Osservatorio Savonese Animalista (OSA), ponendosi alcuni interrogativi. Su tutti uno, ossia se "questa meravigliosa occasione di tutelare davvero l’isola e la sua biodiversità sarà colta in pieno".

"Verrà ampliata la minuscola area marina protetta esistente? Verrà vietato l’accesso a moto d’acqua, motoscafi potenti ed imbarcazioni con motori di potenza (e rumorosità) al di sopra di un ragionevole limite? Verrà proibita ogni attività di pesca professionale e sportiva in tutta l’area ed anche ai pescatori di Albenga e Alassio? Verranno delimitati i percorsi pedonali di visita sull’isola, con divieto di uscirne? Verranno rispettate tutte le specie animali e vegetali presenti, con inibizione alla cattura ed uccisione di qualsiasi animale e al taglio di qualsiasi albero? Verrà stabilito un numero massimo di persone che possano accedere giornalmente all’isola? Verranno davvero fissate boe e corridoi marini per l’entrata e l’uscita delle imbarcazioni e per le immersioni? L’entrata in acqua vi sarà permessa solo per fare il bagno ed osservare la fauna e la flora marine con maschera e boccaglio, e solo in aree ben definite con bombole e attrezzature sub? Verrà effettuata solo una corretta e limitata manutenzione delle strutture edilizie esistenti?". Sono questi gli interrogativi dell'associazione.

"Finora la Giunta e buona parte del Consiglio Regionale si sono distinti nel favorire caccia e pesca, speculazione edilizia e riduzione dei parchi e delle aree protette e ciò, secondo OSA, fa fortemente dubitare sul futuro uso ecocompatibile della Gallinara" chiosano.