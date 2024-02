La vittoria del Pietra Ligure B sull’Imperiese dovrà spingere il Borghetto, alle 15;00, a rispondere al successo dei biancocelesti per riprendersi la vetta, ma i granata dovranno frenare la voglia di rimonta del Cisano, rigenerato dopo gli ultimi arrivi di mercato.

In corso Riva Ligure - Bordighera, con la Villanovese in campo alle 15:00 per sfidare il Real Santo Stefano.

Sfida tutta ponentina tra San Bartolomeo Cervo e Matuziana.

Il programma: