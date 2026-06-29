Calcio | Interno Uno cede lo scettro, M Infissi vince la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga!

È M Infissi ad aggiudicarsi la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga, superando Interno Uno con il punteggio di 2-1 al termine di una finale intensa, ricca di occasioni e rimasta aperta fino agli ultimi istanti.

L'avvio di gara è caratterizzato dall'aggressività di Interno Uno, che prova subito a sorprendere gli avversari con un pressing alto. Dopo pochi secondi Secco trova anche la via della rete, ma il direttore di gara annulla per fallo sul portiere. La formazione in maglia scura continua a mantenere il controllo del possesso e crea altre situazioni pericolose, trovando però sulla propria strada un attento Khalil.

Con il passare dei minuti M Infissi prende ritmo e fiducia e al 12' rompe l'equilibrio grazie a una prodezza individuale di Midouni, bravo a liberarsi di due difensori con un controllo elegante prima di infilare il pallone nell'angolino, firmando l'1-0.

Il vantaggio cambia l'inerzia dell'incontro. Zouita diventa il principale protagonista della manovra offensiva e, dopo aver sfiorato il gol con una spettacolare azione personale, trova il meritato raddoppio poco prima dell'intervallo. L'attaccante salta due avversari con grande tecnica e conclude con precisione, facendo esplodere la gioia dei tifosi della M Infissi per il 2-0.

Interno Uno, però, non si arrende. Prima dell'intervallo Chariq salva due volte sulla linea evitando la rete che avrebbe riaperto immediatamente la sfida, mentre Genduso e Secco non riescono a sfruttare un'ottima opportunità da distanza ravvicinata.

Nella ripresa Interno Uno aumenta ulteriormente il ritmo e trova il gol che riaccende le speranze al 29'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Graziani, dopo una serie di rimpalli è Velaj, suo malgrado, a deviare il pallone nella propria porta per il definitivo 2-1.

Gli ultimi minuti si trasformano in un autentico assedio. Graziani colpisce il palo con una conclusione potente dalla distanza, Secco centra incredibilmente la traversa da pochi passi e, sulla ribattuta, Khalil si supera ancora opponendosi al tentativo di Castiglione. Nel recupero è lo stesso portiere della M Infissi a compiere l'intervento decisivo della serata, respingendo una conclusione ravvicinata che vale praticamente il trofeo.

Al triplice fischio può partire la festa di M Infissi, capace di difendere con ordine, ritmo e attenzione il vantaggio costruito grazie ai lampi di Midouni e Zouita.

M Infissi: 20 Khalil, 11 Abdlaoui, 6 Buttu, 7 Chariq, 9 Frazzetto , 8 Marouane, 3 Midouni, 2 Velaj, 5 Zahir, 10 Zouita

Interno Uno: 22 Scalvini, 5 Andreetto, 20 Beluffi, 7 Castiglione, 23 Genduso, 25 Graziani, 74 Monfasani, 28 Prudente, 9 Sancinito, 0 Secco.