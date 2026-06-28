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Calcio | 28 giugno 2026, 18:30

Calciomercato. Il fine settimana porta al Millesimo sette conferme

Calciomercato. Il fine settimana porta al Millesimo sette conferme

L'annuncio giallorosso:

"L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il primo blocco di conferme per la stagione 2026/2027 di Serie D. 

I giocatori che resteranno in giallorosso sono tutti grandi nomi e persone eccezionali, protagonisti assoluti dell’ultima stagione vinta di Eccellenza.

I ragazzi che confermiamo sono: Jonathan Lazzaretti , Xhaka Conde, Mohamet Auro Latyr Ndiaye, Matteo Gadau, Matteo Gualtieri, Edoardo Totaro  e Samuele Piccardo .    

Il commento della società: “Ripartiamo da loro per dare una base solida alla squadra, in bocca al lupo ai nostri ragazzi per la nuova avventura in Serie D.” 

cs

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