Calciomercato. Il fine settimana porta al Millesimo sette conferme

L'annuncio giallorosso:
"L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il primo blocco di conferme per la stagione 2026/2027 di Serie D.
I giocatori che resteranno in giallorosso sono tutti grandi nomi e persone eccezionali, protagonisti assoluti dell’ultima stagione vinta di Eccellenza.
I ragazzi che confermiamo sono: Jonathan Lazzaretti , Xhaka Conde, Mohamet Auro Latyr Ndiaye, Matteo Gadau, Matteo Gualtieri, Edoardo Totaro e Samuele Piccardo .
Il commento della società: “Ripartiamo da loro per dare una base solida alla squadra, in bocca al lupo ai nostri ragazzi per la nuova avventura in Serie D.”