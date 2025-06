Calciomercato. Un decennio col Legino, Michele Romeo rinnova con i verdeblu

Il rapporto instaurato con il Legino nel corso degli anni è stato sicuramente quello sportivamente più emozionante per Michele Romeo.

Stamattina la società verdeblu ha infatti comunicato il rinnovo per la prossima stagione del centravanti savonese.

Un percorso lunghissimo quello della punta di mister Tobia, iniziato di fatto dieci anni fa e suddiviso in tre fasi differenti.

L'annuncio:

"Il nostro reparto offensivo potrà contare su Bomber Romeo anche nella prossima stagione.

Il miglior marcatore della storia Verdeblù ha trovato l'accordo per il rinnovo fino a Giugno 2026, nonostante le numerose richieste, la volontà di Michele è stata quella di restare a Legino.

Bomber di razza, classe 93' è uno dei pilastri della nostra storia, con lui la nostra bandiera sventolò nel 2017 per la finale di coppa Italia (POTM), ed a suon di gol nelle diverse stagioni ha conquistato il cuore dei tifosi.

In bocca al lupo Michele, non vediamo l'ora di vederti esultare"