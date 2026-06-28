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Calcio | 28 giugno 2026, 18:19

Calciomercato | Giusvalla, il nuovo colpo è Steve Djomi

Calciomercato | Giusvalla, il nuovo colpo è Steve Djomi

Il comunicato giallo-azzurro:
​Il calciomercato entra nel vivo e il Direttore Sportivo Graziano piazza il colpo con una mossa fulminea, la società ha ufficializzato l’arrivo di Steve Djomi, il difensore centrale destinato a diventare il nuovo pilastro della retroguardia.
Non è solo un acquisto tecnico, ma un vero e proprio manifesto d'intenti. Steve non è un difensore come tanti: è noto in tutto il campionato per la sua ferocia agonistica e una capacità di lettura del gioco che lascia pochissimo spazio alle manovre offensive avversarie.
La strategia vincente di Graziano
​Ancora una volta, il DS Graziano ha dimostrato di avere un fiuto infallibile. In un mercato spesso condizionato da cifre folli e nomi altisonanti, Graziano ha puntato sulla sostanza, portando a casa un profilo che garantisce leadership, esperienza e quella solidità che, spesso, fa la differenza tra una buona stagione e un campionato trionfale.
​"Abbiamo cercato un giocatore che rispecchiasse la nostra identità," ha commentato il DS. "Steve è un guerriero, uno di quelli che trascina il gruppo con l'esempio. Siamo orgogliosi di averlo portato qui."

cs

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