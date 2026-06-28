Il comunicato giallo-azzurro:
Il calciomercato entra nel vivo e il Direttore Sportivo Graziano piazza il colpo con una mossa fulminea, la società ha ufficializzato l’arrivo di Steve Djomi, il difensore centrale destinato a diventare il nuovo pilastro della retroguardia.
Non è solo un acquisto tecnico, ma un vero e proprio manifesto d'intenti. Steve non è un difensore come tanti: è noto in tutto il campionato per la sua ferocia agonistica e una capacità di lettura del gioco che lascia pochissimo spazio alle manovre offensive avversarie.
La strategia vincente di Graziano
Ancora una volta, il DS Graziano ha dimostrato di avere un fiuto infallibile. In un mercato spesso condizionato da cifre folli e nomi altisonanti, Graziano ha puntato sulla sostanza, portando a casa un profilo che garantisce leadership, esperienza e quella solidità che, spesso, fa la differenza tra una buona stagione e un campionato trionfale.
"Abbiamo cercato un giocatore che rispecchiasse la nostra identità," ha commentato il DS. "Steve è un guerriero, uno di quelli che trascina il gruppo con l'esempio. Siamo orgogliosi di averlo portato qui."
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Calcio | 28 giugno 2026, 18:19
Calciomercato | Giusvalla, il nuovo colpo è Steve Djomi
Il comunicato giallo-azzurro: