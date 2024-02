Calcio, Baia Alassio. Sardo dopo lo 0-3 con l'Argentina: "In gara fino a 5 minuti dalla fine. Ora capiremo chi merita di continuare con noi"

Il commento alla partita e un monito ai proprio giocatori. Sono parole ponderate e ben precise quelle che mister Enrico Sardo ha pronunciato dopo la sconfitta della Baia Alassio in casa dell'Argentina:

"Abbiamo subito una sconfitta per 3-0, e anche se affermassi che avremmo potuto vincere vincere, chi legge avrebbe ragione a sorridere. Tuttavia, siamo rimasti in gioco fino a 5 minuti dalla fine, quando la nostra immaturità ha permesso il gol del due a zero, spegnendo le nostre speranze di rimonta contro una squadra esperta che ha meritato la vittoria. Mi assumo la responsabilità della sconfitta, e da ora in avanti dovremo valutare attentamente il futuro, cercando di capire chi merita di continuare con noi e chi no. Ricordiamoci da dove siamo partiti e ripartiamo con umiltà".