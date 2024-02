Calcio, Prima Categoria. Speranza, Mattia Frumento analizza lo stop con il Masone: "Rammarico per il risultato, non sul gioco"

Lo Speranza si ferma nel campionato di Prima Categoria B dopo due vittorie consecutive, rallentando la marcia playoff con la sconfitta interna per 2-4 contro il Masone che ha superato al quinto posto proprio i rossoverdi.

"E' stato sicuramente un passo indietro sotto il punto di vista del risultato - ha dichiarato Mattia Frumento, centrocampista dello Speranza - visto che una vittoria contro il Masone sarebbe stata molto importante per noi e ci avrebbe dato ancora più fiducia. Sul punto di vista del gioco sono soddisfatto, visto che per grande parte della gara siamo riusciti a mettere sotto i genovesi facendo emergere le nostre qualità. Complimenti a loro, con i cambi che hanno cambiato la partita visto che loro avevano anche cambi di esperienza".

Lo Speranza è in piena lotta per ottenere un pass ai playoff e di questo il classe 1996 è d'accordo: "I playoff? Sono il nostro obiettivo da inizio stagione - sottolinea Frumento - le qualità in rosa ci sono e il mister ogni settimana ci mette in condizione migliori possibile per esprimerle e lo ringrazio per la fiducia che mi sta dando quest'anno. Sicuramente i prossimi scontri diretti ci diranno molto. Contro la Spotornese dovremo trasformare l'amarezza di domenica scorsa in cattiveria agonistiche per affrontare l meglio la gara. L'atteggiamento e il gruppo possono fare la differenza in queste categoria".

Sulla sua stagione Frumento è soddisfatto: "E' una delle mie migliori in carriera, raggiungendo il reord di gol contro il Masone. I miei compagni di squadra mi mettono nelle migliori condizioni come il mister. Quest'anno, giocando più avanzato, posso esprimere le mie qualità tecniche", conclude Frumento.