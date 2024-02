Calcio, Città di Savona. Diroccia e Buttu non faranno più parte della rosa biancoblu. Il ds Barone: "Motivi lavorativi, salvo occasioni rimarremo così"

Qualche tam tam circolava ormari da giorni e, oggi pomeriggio, si è avuta la conferma di due uscite dalla rosa del Città di Savona.

Sia Daniele Diroccia che Gabriele Buttu hanno infatti lasciato i biancoblu come conferma il direttore sportivo Alessio Barone.

"Entrambi hanno avuto delle problematiche a livello lavorativo e hanno dovuto interrompere la loro esperienza con noi.

Nuovi arrivi in programma? Abbiamo una rosa ampia per la quale nutriamo una profonda fiducia: salvo occasioni clamorose da poter cogliere non integreremo l'organico con nuovi giocatori".