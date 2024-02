Pallanuoto, sfuma ai rigori il sogno mondiale del Settebello: medaglia d'argento per Bruni e Nicosia

È un finale amaro quello della Nazionale italiana maschile di pallanuoto ai mondiali di Doha. Sfuma ai rigori il titolo iridato per ragazzi di Sandro Campagna, sconfitti al termine di una finale estenuante terminata nei tempi regolamentari sull'11-11 e con gli azzurri raggiunti sul pari a 5 secondi dalla fine.

Una beffa per il Settebello, tra le cui fila erano presenti anche gli alfieri della Rari Nantes Savona Gianmarco Nicosia e Lorenzo Bruni. Per entrambi è il secondo argento mondiale consecutivo dopo quello di Budapest 2022.

Termina così la pausa invernale dedicata alle nazionali, che ha visto l'Italia conquistare il bronzo agli Europei e soprattutto il pass olimpico oltre che la medaglia d'argento odierna. Tra una settimana ripartirà ufficialmente la stagione dei club, con la Rari Nantes Savona che ritroverà i suoi due atleti per dare l'assalto alle sfide del futuro sia in Italia che in Europa.

L'appuntamento per la rivincita con il Settebello è fissato tra 5 mesi alle Olimpiadi di Parigi, nel frattempo tra Coppa Italia, Serie A1 e Len Euro Cup per Nicosia e Bruni ci saranno altri match da affrontare per giungere nel migliore dei modi all'appuntamento olimpico.

tabellino Italia-Croazia 13-15 dtr (11-11)

Italia: Del Lungo, F Di Fulvio 2, Damonte, Marziali 1, A. Fondelli 5 (3 rig.), Echenique, N. Presciutti 2, Bruni L., E. Di Somma, Velotto, Nicosia, Condemi 1, Iocchi Gratta.

Allenatore Sandro Campagna.

Croazia: Bijac , Buric 2, Fatovic , Loncar , Lazic , Biljanka 1, Vukicevic , Zuvela , Marinic-kragic 3, Vrlic 1, Butic , Kharkov 4, Anic M. .

Allenatore Ivica Tucak.

Arbitri: Dervieux (Fra), Ohme (Ger)

Note: parziali 3-2, 2-3, 2-3, 4-3. Spettatori 1500 circa. Ammonito Campagna (I) a 7.05 nel terzo tempo. Ammonito Tucak (all. C) nel terzo tempo a 7.40. Velotto uscito per limite di falli a 4.00 nel quarto tempo. Condemi uscito per limite di falli a 6.44 nel quarto tempo. Lazic e Biljanka (C) fuori per tre falli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Italia 5/14 + 3 rigori, Croazia 6/13 +1 rigore. Tempi regolari 11-11. Ai rigori Marinic-Kragic gol, Fondelli gol, Fatovic parato, Presciutti gol, Buric gol, Echenique traversa, Kharkov gol, Di Fulvio parato, Zuvela gol.