Pallanuoto, Rari Nantes Savona. Pollice alto per Bruni dopo la vittoria contro la De Akker: “Non era semplice ripartire, ci abbiamo messo un po' a carburare, la città risponderà presente per la sfida contro lo Jadran”

Lorenzo Bruni, autore di 3 reti nella prima gara interna della Rari del 2024, contro la De Akker Albenga, ci ha raccontato ai nostri microfoni come non sia stato facile tornare a pieno regime dopo un periodo di sosta in campionato e il doppio impegno di Europei e Mondiali: “Ci siamo ritrovati da poco tutti insieme, abbiamo fatto una settimana di carico e forse questo ci ha fatto andare un po' a rilento”.

Il centroboa biancorosso si è espresso riguardo alla prossima partita, di venerdì 8 Marzo, contro lo Jadran Herceg Novi: “Avremo ancora qualche giorno per metterci bene in acqua, guardare e studiare ancora al meglio i nostri avversari, speriamo che Savona risponda come ha sempre fatto...con un grande pubblico”.