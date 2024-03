Len Euro Cup. E' in arrivo la notte di RN Savona - Jadran Herceg. Nicosia chiama il sostegno della città: "Venite ad esaltarci!" (VIDEO)

Savona torna a respirare il grande clima delle notti europee.

Lo farà grazie ancora a una volta alla Rari Nantes Savona, impegnata questa sera alle 19:00, negli ottavi di finale di andata di Len Euro Cup, contro i montenegrini dello Jadran Herceg Novi.

Battere i propri avversari è il primo obiettivo per i ragazzi di Angelini, farlo con un buon gap permetterebbe inoltre a Nicosia e compagni di poter affrontare il match di ritorno con una percentuale del passaggio del turno sicuramente maggiore.

Proprio il portiere della Nazionale ha inquadrato la partita con lo Jadran, intervistato da Laura Sicco, chiamando all'adunata tutta la tifoseria biancorossa in una simpatica intervista che ha toccato tempi tecnici e personali dell'estremo difensore romano:

"Ci serve il supporto della gente di Savona per esaltarci. Il sostegno del nostro pubblico è molto importante e faremo il possibile per regalare loro una serata di divertimento.

Affronteremo una squadra giovane, con stranieri di altissimo calibro e che fa dell'intensità uno dei propri punti di forza. Del resto non è un avversario da sottovalutare: in Champions, anche in trasferta, ha messo in difficoltà molti dei suoi avversari. Noi però abbiamo voglia di sfoderare tutte le nostre armi in quello che si prospetta come il momento più importante della stagione".

Sono a disposizione i biglietti al costo di euro 10,00. L’ingresso per ragazze e ragazzi fino ai 16 anni è gratis.

L'intervista di Laura Sicco: