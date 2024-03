Calcio, Imperia. Buttu vede il traguardo Serie D: "Il sogno è vicino"

Della " manita " rifilata agli avversari, spiccano le doppiette di Scalzi e Szerdi e la rete di Cassata. Ma, nel 2-5 conclusivo , i padroni di casa hanno avuto modo di approfittare di alcune disattenzioni da parte dei nerazzurri sulle quali, però, mister Pietro Buttu non fa drammi: " Sono stati piccoli momenti di tensione che in questo punto della stagione ci stanno, ma con personalità l'esito della gara non è mai stato in discussione ".

Sebbene il pareggio tra Cairese e Rivasamba porti a +10 il distacco reale sui levantini, e a +11 quello virtuale sulla Cairese che ha una partita in meno, guadagnando sui gialloblu comunque 2 punti reali, il tecnico nerazzurro ancora non pensa a guardare la classifica: "Ci stiamo avvicinando al sogno di tornare in Serie D, non mi interessa guardare gli altri perché è bello avere il proprio destino nelle nostre mani: sono gli altri che devono aspettare che possa succedere qualcosa di inverosimile. Il traguardo si avvicina sempre di più, manca una giornata di meno e questa l'abbiamo superata alla grande su un campo difficile contro un avversario tosto. Ai ragazzi non posso dire davvero nulla".