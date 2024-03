Calcio, Vadese. Monte plaude lo Speranza ma con un pizzico di rimpianto: “Il rammarico c'è per non essere riusciti a sfruttare tutte le occasioni avute, l'importante era non perdere”

Mister Monte ha analizzato la partita, terminata 1-1 contro lo Speranza ai nostri microfoni: “Faccio i complimenti ai rossoverdi per non aver mollato fino alla fine ed essersi meritato il pareggio, è davvero dura riuscire a portare via dei punti da questo campo.

Abbiamo patito i primi 10' del primo tempo, poi siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco ed è arrivato, nel secondo tempo, il vantaggio con Esposito. Berruti ha evitato in più occasioni il raddoppio”.

La squadra granata-azzurro ha dovuto fare a meno del proprio bomber Piu: “Oggi ci è mancato, è un attaccante che sposta gli equilibri, ha provato a fare un po' di riscaldamento, ma il rischio di perderlo per tanto tempo era troppo grosso, ho preferito non rischiarlo e conservarlo per le prossime partite”.

La Vadese, che resta comunque imbattuta da 9 giornate, dovrà vedersela settimana prossima contro la Rossiglionese.