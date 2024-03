Mountain bike: i benefici, forse inaspettati, per il corpo e per la mente

I benefici di andare in bici regolarmente sono tanti e tanto importanti per il corpo e per la mente che faresti bene a procurarti al più presto delle mountain bike usate per te e la tua famiglia e cominciare a programmare i vostri weekend in sella.

La mountain bike aiuta a mantenersi in forma e a conoscere meglio il proprio corpo

Molti considerano la mountain bike un esercizio faticoso ma, con un po’ di pratica e di esperienza, non è difficile accorgersi che è in realtà tra gli sport più completi che si possano praticare. Pedalare allena gambe e glutei, ma anche i muscoli delle braccia e gli addominali: è un’attività perfetta, così, per chi vuole definire e tonificare il proprio corpo.

Andando in mountain bike naturalmente si consumano energie e ciò può aiutare a smaltire i chili in eccesso. È il cuore, però, che lavora di più quando si va in bicicletta in un circolo virtuoso che migliora la salute cardiaca e aiuta a prevenire l’insorgere di malattie cardiovascolari. Quando il cuore pompa più sangue i tessuti del corpo sono meglio ossigenati ed è per questo che, continuando a parlare dei benefici della mountain bike per il fisico, ci si può sentire più energici e in forma.

Chi va in bici regolarmente o la fa a livello agonistico non ha remore a suggerire che questo tipo di attività insegni a conoscere meglio il proprio corpo e come reagisce anche quando è sottoposto a sforzi. Se stai pensando di comprare una mountain bike di seconda mano e metterti in sella dovresti considerare, insomma, tra i vantaggi di questo investimento anche una maggiore connessione con il tuo corpo.

Andare in bici è un sollievo dallo stress ma anche un’occasione sociale e per fare nuove scoperte

Saper interpretare correttamente i segnali che vengono dal proprio corpo è, come insegnano la meditazione e altre discipline simili, un tassello indispensabile per stare bene con sé stessi. E, a proposito di benessere inteso a 360 gradi, andare in mountain bike ha molti benefici anche a livello psicologico ed emotivo. Come tutte le attività e gli sforzi fisici, la bici aiuta a ridurre tensioni, ansia e stress accumulati durante la giornata.

Praticata per definizione in outdoor, la mountain bike consente di ristabilire quel contatto con la natura che chi vive in città ha abbondantemente perso e non è mistero che respirare aria più pulita, immergersi tra alberi e piante e farlo con ritmi più lenti rispetto al tran tran della quotidianità è un toccasana per la mente. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, ancora, la mountain bike non è uno sport individuale ma può essere praticato in famiglia, appunto, o in compagnia di amici, colleghi, altri appassionati di bici e trasformarsi in questo modo in un’occasione di socialità e, perché no, per fare nuove conoscenze. L’ampia varietà di manifestazioni ciclistiche per professionisti, come la storica Milano-Sanremo, e per amatori fa della mountain bike un ottimo espediente anche per scoprire posti nuovi e che non si conoscevano prima: il cicloturismo è un trend in ascesa anche in Italia, dove non mancano ormai percorsi e itinerari dedicati a chi vuole scoprire il territorio e le sue ricchezze in sella di una mountain bike e a prescindere di quanto esperto sia.