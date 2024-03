Pallanuoto, Esordienti: vittoria e festa grande per il Doria Nuoto Loano

Domenica 17 marzo a Loano si è svolta la quinta giornata del campionato esordienti di pallanuoto tra i giovani atleti del DNL e il Venere Azzurra, compagine di La Spezia. I nostri piccoli atleti hanno avuto la meglio per 9 - 2, ma l'aspetto più bello della giornata è senza dubbio il clima di festa che si vive regolarmente in questo gruppo così giovane. Gli allenatori e i genitori hanno condiviso l'entusiasmo dei bambini per la vittoria.



Di seguito i convocati

1 Colman

2 Malatesta

3 Fossati (1)

4 Bertone (2)

5 Bottelli (2)

7 Genta (1)

8 Martino (2)

9 Ciaccio (1)

10 Volpe

11 Magra

12 Caruso

13 Mancuso

14 Chimenti

15 Aguirre