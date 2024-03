Pallapugno. Scatta il campionato di Serie A: attesa per la Bormidese

C'è grande fermento per l'inizio del campionato di Serie A di pallapugno, che vedrà la compagine ponentina dell'Imperiese difendere il tricolore conquistato nella scorsa stagione.

Il massimo torneo scatterà sabato 30 marzo proprio a Dolcedo quando i campioni d'Italia ospiteranno l'Alta Langa. A Cortemilia in campo i padroni di casa di fronte al Ceva. Da seguire anche Araldica Castagnole-Virtus Langhe. Lunedì chiudono il turno Terre del Barolo Albese-Acqua San Bernardo San Biagio ad Alba e Canalese-Subalcuneo a Canale.

In casa Bormidese ci sarà grande attesa per il debutto che avverrà in trasferta sabato 13 aprile, quando la quadretta savonese sarà impegnata nello sferisterio di Dogliani contro la Virtus Langhe alle ore 15.