Calcio, Juniores di Eccellenza. Oggi l'esordio nella final four per Finale e Legino

Inizieranno oggi pomeriggio i playoff e i playout del Campionato Juniores di Eccellenza Ligure.

Finale e Legino si sono guadagnate entrambe la possibilità di accedere alla final four per il titolo, in attesa del primo round di oggi pomeriggio.

I giallorossi di Mambrin saranno ospiti del Rivasamba alle 17:30, mentre mezz’ora più tardi, al Ruffinengo, il Legino riceverà il Bogliasco.

Sabato prossimo, 27 aprile, le gare di ritorno.

Sul fronte playout in lotta per evitare la retrocessione ci saranno invece Sampierdarenese e Ventimiglia, si parte alle 17:00 con la sfida di andata tra le mura dei genovesi.