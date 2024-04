Calcio, Millesimo. Con il Sanremo 2000 è già vittoria a tavolino, domani i matuziani non saranno in Val Bormida

Si è conclusa domenica scorsa ad Ospedaletti la stagione del Millesimo.

Domani infatti la partita contro la Polisportiva Sanremo 2000 non sarà disputata: i matuziani hanno infatti già comunicato la loro assenza al "Comunale".

Si conclude così con 70 punti incassati su 78 a disposizione per i valbormidesi di mister Macchia, in modalità "pigliatutto" (Coppa Liguria compresa), da inizio stagione.

Per i sostenitori giallorossi, a cui il club ha voluto dedicare un pensiero, ci sarà però modo di vedere ancora in campo i loro beniamini, nella final five per il titolo regionale:

"Grazie a tutti i tifosi - ha postato la società del presidente Levratto - e a tutti coloro che ci hanno seguito in questo anno fantastico e indimenticabile!"