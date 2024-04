Calcio, Promozione. Celle Varazze e zona bassa, tutti lì i riflettori nel girone A

La regina c'è, ora non resta che capire se sarà una diarchia quella che dal girone A di Promozione salirà in Eccellenza.

La palla per la disputa dei playoff, al netto dell'importanza di Praese - Carcarese, è infatti tutta nelle mani del Celle Varazze. Il quadro è chiaro: se la Lavagnese resterà in Serie D alle civette basterà battere Quiliano & Valleggia e Ventimiglia per avere la certezza matematica del salto di categoria.