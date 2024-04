Calcio. Oggi pomeriggio si decide sulla regola degli under, dai club una lettera per chiedere l'abolizione dell'obbligo

Dovrebbe essere varato oggi, per poi andare ufficialmente a comunicato giovedì, l'orientamento del Comitato Regionale Ligure sul regolamento dei giocatori Under, in Eccellenza e Promozione, per la stagione 2024/2025.

Dopo il summit della scorsa settimana, numerosi club del nostro comprensorio (chi in maniera comune, chi singolarmente) hanno inviato una lettera nella sede genovese del Comitato per chiedere l'abolizione dell'obbligo come avvenuto già in diverse regioni del Belpaese.

Una mossa probabilmente tardiva, anche perchè già negli scorsi mesi il presidente Ivaldi aveva richiesto ad ogni club una relazione al riguardo, raccogliendo solamente un 20-30% di adesioni.

Verosimilmente l'indirizzo del Comitato, secondo indiscrezioni, sarebbe rivolto alla conferma dell'obbligo per due giocatori appartenenti alla leva 2005; tra poche ore capiremo se la richiesta in extremis da parte di parte delle società avrà effetto e soprattutto in quale misura.