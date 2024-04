Calcio, Pietra Ligure ai playoff. Mister Cocco: "L'abbiamo fatta grossa! Ora avanti rimanendo noi stessi" (VIDEO)

E' bastato vedere come la panchina del Pietra Ligure sia scattata come una molla alla seconda rete di Gabriel Insolito per capire quanto l'intero gruppo biancoceleste tenesse alla qualificazione ai prossimi playoff.

Un traguardo che domenica dopo domenica, soprattutto grazie alla crescita verticale durante il girone di ritorno, è diventato sempre più raggiungibile per il Pietra Ligure.

Domenica contro la Voltrese è stato posto l'ultimo mattone, non senza fatiche, ma l'intenzione è di continuare a stupire, come racconta mister Matteo Cocco, mantenendo intatte quelle caratteristiche che hanno reso i biancocelesti l'autentica mina vagante del massimo campionato regionale.