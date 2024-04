Calcio, Serie D. Ligorna, buon punto sul campo del Pinerolo. Botta e Miracoli: "Partita complicata dall'inizio"

"Nel primo tempo potevamo fare qualcosa in più, nel secondo abbiamo avuto una reazione da grande squadra e abbiamo creato tante occasioni per vincere la partita. Peccato, penso che i tre punti, per quanto visto nel secondo tempo, fossero meritati. Ora ci restano le ultime due partite di un bel campionato, vogliamo chiudere nel migliore dei modi", ha aggiunto Luca Miracoli commentando la divisione di posta in terra torinese.