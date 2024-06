Calcio. Nolese. Luigi Cavaliere nuovo mister, Pietro Bordone alla direzione sportiva con Valter Parodi.

La Polisportiva Nolese comunica di aver affidato la direzione tecnica della prima squadra al Sig. Luigi Cavaliere, savonese di nascita ma da qualche anno nolese “per amore”, Gigi siederà sull’ambiziosa panchina biancorossa, dopo un’importante carriera da giocatore dove ricoperto il ruolo di attaccante nelle formazioni di Santa Cecilia, Villapiana, Letimbro, Alba Docilia, Quiliano, Millesimo, Mallare e Albisola, realizzando 236 reti in diverse categorie.

Come allenatore ha diretto in passato le prime squadre di Valleggia e Speranza, prima di mettere la sua esperienza al servizio dei più giovani nei prestigiosi settori giovanili di Quiliano, Speranza, Vado, Albisola, Riviera del Beigua e Priamar.

Prosegue senza sosta la campagna acquisti che nei prossimi giorni vedrà l’annuncio di importanti colpi necessaria a fornire al nuovo mister una rosa completa ed attrezzata per affrontare un difficile campionato come la seconda categoria savonese.

A completamento del quadro societario la Nolese aggiunge due nuove frecce al proprio arco, entrambi provenienti dal finalese, faranno parte del sodalizio biancorosso Pietro Bordone e Valter Parodi, il primo assume la carica di Direttore Sportivo, mentre il secondo sarà il suo fidato braccio destro.

Il duo Bordone-Parodi, già al lavoro da qualche settimana, ha già avviato diverse trattive in fase di conclusione ed è alla ricerca di nuovi elementi di categoria, in particolare di un centravanti capace spostare gli equilibri in campo.

Rimane invariato il resto del quadro societario con la conferma del presidentissimo Costantino Trozzola, di Mauro Maggioni come segretario/addetto stampa e dei consiglieri Paolo Bona, Marco Fontana e Vittorio Ganduglia.

Per tanti nuovi arrivi e tante conferme si contrappone una partenza, infatti non farà più parte del club biancorosso il massaggiatore/fisioterapista Stefano Cantarella, che per motivi logistici e familiari si è visto costretto a trovare una nuova soluzione. La società esprime a Stefano il più sentito sentimento di ringraziamento per il lavoro svolto in questi quasi tre anni e per la passione e l’impegno sempre dimostrato, nella speranza che le nostre strade possano ricongiungersi in futuro.

Non da ultimo la Nolese comunica di aver presentato a mani dell’Avv. Vito Anobile, appello contro la penalizzazione di 3 punti inflitta per la nota querelle per la partita Dego-Nolese del 2023.

Sul fronte mercato, continuano la loro carriera in biancorosso: Luigi Attolini (Difensore), Mattia Basso (Centrocampista), Alessandro Battaglia (Attaccante), Niccolò Bordone (C), Nicolò Buzzurro (A), Alessandro Frione (A), Daniel Gandoglia (C), Federico Ganduglia (A), Simone Giglio (D), Alessandro Godena (C), Luca Greppi (A), Michele Marengo (D), Jacopo Paggi (C), Francesco Pasquale (D), Christian Pastorino (D), Andrea Podda (D), Nicolò Restuccia (D), Tommaso Restuccia (C) e Salvatore Riesi (C).

I ragazzi confermati sono entusiasti della conferma e già pronti a mettersi a disposizione di mister Cavaliere che ieri sera li ha intrattenuti in un breve discorso di presentazione.

All’apertura delle liste di trasferimento la Nolese annuncerà i numerosi e ottimi colpi di mercato che il suo Bordone-Parodi ha messo a segno per completare e rafforzare in ogni reparto la rosa.