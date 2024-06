E' arrivata a conclusione l'esperienza di Daniele Puddu con la maglia del Campomorone.

Il difensore classe 1990 potrebbe infatti tornare presto a militare in provincia di Savona.

Non è escluso che dal comprensorio savonese possano arrivare presto offerte per il duttile difensore finalese, come risaputo pronto ad essere schierato sia come laterale difensivo che come centrale.

Le liste di trasferimento sono ormai prossime all'apertura, sviluppi potrebbero arrivare a breve.