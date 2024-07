Savona, il parcheggio del Green alla Rari Nantes Savona, la giunta approva la bozza di convenzione

Sarà l'area di via Cimarosa, dietro alla pizzeria Green lo spazio che permetterà alla Rari Nantes di compensar ei posti auto dello sterrato di fianco alla piscina persi per fare il solo lotto con la vasca da 25 metri.

La giunta di Palazzo Sisto ha approvato la bozza di Convenzione con la Rari Nantes per l'occupazione dell'area. La società, aveva richiesto di poter individuare un’area da adibire a parcheggio pertinenziale a servizio della piscina Zanelli, dichiarandosi disponibile a farsi carico dei necessari lavori di messa in pristino oltre che dei lavori di manutenzione ordinaria e pulizia. La stessa richiesta era stata avanzata dalla Federazione Italiana Nuoto (Fin) che ha richiesto la disponibilità di adeguati spazi per i mezzi destinati al trasporto degli atleti e alla movimentazione di materiali e attrezzature sportive.

Il Comune di Savona ha deciso di investire nella realizzazione del secondo lotto della Piscina Zanelli, attualmente in corso, anche per rispondere alle esigenze del nuoto artistico “che – spiega Palazzo Sisto - fa della nostra città un riferimento a livello internazionale. Per questo motivo il Comune di Savona è interessato a mantenere presso la Piscina Zanelli il centro federale di nuoto artistico e a dotarlo dei servizi e delle funzioni richieste dalla Federazione”.

“E’ interesse del Comune – prosegue Palazzo Sisto - completare gli interventi di messa in pristino del parcheggio di via Cimarosa attraverso la tracciatura degli stalli. E’ altresì interesse del Comune garantire un’adeguata attività di manutenzione e il presidio costante dell’area per evitare che, dopo il suo riordino, il parcheggio venga utilizzato lo stesso da campeggiatori abusivi”.