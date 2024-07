Calciomercato. Sondaggi dalla C, ma Lorenzo Casazza giura fedeltà al Vado

Il Vado sta recitando la parte del leone in questi ultimi giorni sul fronte mercato, grazie a un buon numero di operazioni in entrata messe a segno.

A metà settimana è arrivato però anche l'incontro per la conferma di Lorenzo Casazza, il difensore rossoblu che, pur essendo nato nel 2002, rappresenta una vera e propria bandiera nello spogliatoio del "Ferruccio Chittolina".

Qualche richiamo dalla Serie C, in queste prime battute di calciomercato, sembra essere arrivato, ma il summit con la dirigenza rossoblu (in attesa della conferma ufficiale del club) ha spianato la strada al prosieguo della militanza all'interno della società dove è cresciuto.

Una vera e propria scalata dal Settore Giovanile, dove a tal proposito ricoprirà anche un ruolo da collaboratore tecnico.

Ora il focus si sposterà sul rettangolo verde, con l'obiettivo di accrescere le 120 presenze con la divisa del Vado già in carniere.