Terzo Trofeo Città di Albenga. E' la grande notte delle finali. Chi vincerà tra Bottega di Simo e Shugar Taberna Monti's?

E' stato un percorso lungo ed entusiasmante, ma finalmente questa sera il Terzo Trofeo Città di Albenga arriverà a complimento con l'ultimo atto sul sintetico del "Sacro Cuore".



Il programma si aprirà alle 21:00 con la finale per il terzo/quarto posto tra Agenzia Castiglione - Hair Style Accademy / Inso Impianti, un'ora più tardi il clou, con il via dell'atto conclusivo e il match che deciderà chi tra Bottega Di Simo e Shugar Taberna Monti's alzerà al cielo il trofeo ingauno.



Non mancheranno le premiazioni non solo di squadra, ma anche per i singoli migliori giocatori della competizione.