L'annuncio biancoblu:

Il Savona Fbc 1907 asd è lieta di annunciare l’arrivo in biancoblu dell’attaccante classe ‘98 Fabio Rignanese.

Fabio, cresciuto nel Settore Giovanile del Vado Società con cui ha esordito in Serie D, dopo un’esperienza ad Alessandria, si è spostato in Lombardia in Eccellenza alla Lomellina.

Nel savonese ha indossato la maglia del Legino e quella del Pietra Ligure, nelle ultime 2 stagioni e mezzo, in Piemonte all’Ovadese in Promozione ha segnato 37 gol.