La nota del club:

"Nuova freccia in arrivo per l'arco di mister Sarpero.

Leonidi Cuka, attaccante leva 2004,ultima stagione al Celle Varazze con 10 gol nello score personale, è un nuovo giocatore dell'Albissole. Cuka ha un passato anche tra le fila della Cairese in Eccellenza ed è cresciuto nella Priamar dove, da protagonista, ha vinto un campionato".