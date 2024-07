CerialeVela. Una grande prova per Melania Carta

Melania Carta si è aggiudicata una spettacolare edizione della CerialeVela, appuntamento di rilievo per la vela del Ponente savonese quest’anno riservato alla classe Optimist. La velista della Lega Navale Italiana di Albenga ha preceduto la dianese Ginevra Poggi ed il portacolori del Circolo Nautico di Albenga Paolo Pizzorno. La Carta ha inscritto il proprio nome nell’albo d’Oro della manifestazione velica cerialese grazie alla sua regolarità: si è infatti piazzata al primo ed al secondo posto nelle due prove disputate al largo di Ceriale. Nella categoria inferiore successo invece per l’ingauno Gianmaria Pizzorno che ha preceduto la compagna di circolo Sofia Rizzi. Ad organizzare l’evento il Circolo Nautico Ceriale- Vivere il Mare in collaborazione con la FIV