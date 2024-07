Vela, Ecco com'è andata la Colombanus Race, organizzata dal Circolo Nautico Andora

Come da tradizione si è svolta, nelle acque del Golfo di Andora, la regata dedicata alle barche di altura Colombanus Race, nata dal gemellaggio con il Ballyholme Yatch Club di Bangor, Nord Irlanda, la regata rientra nel progetto Peregrinus, diffuso in sette nazioni lungo il cammino di San Colombano, rappresentato in questa occasione dalla signora Manuela Bertoncini Presidente dell’Associazione Green Butterfly.

La regata disputata su tre prove (una tradizionale Andora Gallinara Andora e due in percorso di triangolo olimpico) il formato, nuovo per questa edizione, ha trovato i favori di tutti gli equipaggi partecipanti. La manifestazione sportiva si è conclusa con i seguenti risultati:

OVERALL 1 Matador armatore Milanino Emilio che si aggiudica anche il Challenger dedicato a Rudy Barra

2 Shardana armatore Samaia Fabi

o 3 Beatrice armatore Francese Gianpiero

GALLINARA PER DUE 1 T2 armatore Manara Stefano