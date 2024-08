Pallanuoto, torna in vasca il 7bello di Bruni e Nicosia: alle 16.35 il match con il Montenegro

Dopo i successi con Stati Uniti e Croazia nelle prime due giornate dei Giochi Olimpici, la nazionale italiana maschile di pallanuoto torna in vasca oggi pomeriggio alle 16.35 per affrontare il Montenegro.

Per quanto riguarda il raggruppamento degli azzurri, in mattinata la Grecia ha superato 13-11 gli Stati Uniti: la selezione ellenica è così salita in testa alla classifica in attesa del match dell'Italia.