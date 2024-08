Pallanuoto. La Pro Recco si dedicherà ad attività sociali, l'eredità agonistica passa alla Recco Waterpolo

Nel cuore del programma olimpico, dove tanti atleti della Pro Recco stanno disputando il proprio percorso a cinque cerchi, è arrivato un comunicato a di poco clamoroso sulla nuova architettura che avrà in futuro il club genovese.

Il nome Pro Recco, legato alla pallanuoto agonistica, infatti non esisterà più. Il patron Volpi e la Orlean Invest hanno infatti optato per il cambio di statuto, assegnando al sodalizio recchelino attività esclusivamente di natura sociale.

L'eredità sportiva, seppur con un pesante ridimensionamento sarà nelle mani della Recco Waterpolo, alla quale passerà il titolo per la partecipazione alla serie A.

Con quale organico lo si capirà verosimilmente dopo il rientro del Settebello (possibilmente con una medaglia al collo da Parigi).

Il comunicato pubblicato ieri della Pro Recco:

La società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSDARL, nell’assemblea tenutasi in data odierna, ha accolto le dimissioni dei consiglieri di amministrazione e nominato amministratore unico l’avvocato Luca Gratteri.

L’assemblea straordinaria ha altresì approvato la modifica dello statuto, integrando l’attività sportiva con l’individuazione, il finanziamento e la realizzazione di iniziative di interesse sociale sul territorio di Recco e delle aree limitrofe.

Questo è l’impegno statutario che caratterizzerà la società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD A RL a partire da oggi e che si svilupperà in due macro aree: attività educative e ricreative per bambini, ragazzi e giovani. Creazione di centri dedicati alla terza età, sia all’interno di residenze di proprietà privata che in attività pubbliche.

Tutto questo risponde a una precisa volontà del chairman del gruppo Orlean Invest Gabriele Volpi – già ufficializzata in occasione dell’annuncio del disimpegno dalla gestione dell’attività agonistica della Pro Recco lo scorso 5 luglio – oggi avviata con la modifica allo statuto approvata in sede di assemblea straordinaria. Quest’ultima, altresì, ha proposto e deliberato la creazione di un comitato di saggi che avrà il compito di valutare e approvare i diversi interventi fra quelli precedentemente elencati.

Compito del comitato sarà quello di sottoporre all’amministratore unico le diverse iniziative giudicate più aderenti al nuovo statuto, redatto seguendo le indicazioni di Gabriele Volpi. Per ciascuna di esse, il tetto di spesa sarà inizialmente fissato a 15.000 €.

Dopo vent’anni di impareggiabili successi di carattere agonistico con la Pro Recco, si apre così un nuovo capitolo dell’impegno del chairman del gruppo a favore del territorio e degli abitanti di Recco.

Scopo dei nuovi indirizzi approvati oggi è realizzare – con un timetable e un business plan costantemente aggiornati e verificabili dalla cittadinanza – iniziative destinate a restare nel tempo. Molto più di qualsiasi pur esaltante impresa sportiva.

Quanto alla prima squadra della Pro Recco, viene confermato il disimpegno gestionale del gruppo Orlean Invest e del suo chairman, fermo restando l’auspicio che quanto prima si possano fare avanti degli acquirenti in grado di raccogliere almeno in parte l’eredità di Gabriele Volpi.

Per facilitare questa fase di transizione, il presidente dimissionario della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD A RL Maurizio Felugo procederà alla costituzione di una newco denominata “Recco Waterpolo” che assicurerà l’iscrizione della squadra al campionato di serie A1 e imposterà la sua attività puntando inizialmente sui giovani talenti.

I giocatori attualmente sotto contratto della Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD A RL sono lasciati liberi di cercare una sistemazione professionale diversa, fermo restando il rispetto dei contratti in essere fino a quando non dovesse essere trovata una soluzione che possa soddisfare tutte le parti interessate.

Non sarà garantita dalla società Pro Recco Nuoto e Pallanuoto SSD A RL, come precedentemente annunciato, l’attività agonistica di vertice.