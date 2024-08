Il comunicato:

"La Società A. S. D. Bardineto è lieta di comunicare che è stato ingaggiato, in prestito dalla Cairese, per il campionato 2024/2025 il giocatore Gabriele Icardo.

Nell'ultima stagione ha militato nel campionato di Prima categoria con il Millesimo.

Si ringrazia per la buona riuscita dell'operazione la Società A. S. D. Cairese 1919.

Benvenuto Gabriele e grazie per aver sposato il nostro progetto".