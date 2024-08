Qualche limatura qua e la deve essere ancora fisiologicamente essere messa a punto, ma la Carcarese vista ieri sera a Pietra Ligure è apparsa già pronta per affrontare i primi impegni ufficiali.

La voglia di riscatto in tutto l'ambiente biancorosso si percepisce in maniera chiara, dopo aver mancato per pochissimo l'obiettivo playoff nella passata stagione, come conferma il direttore sportivo Edoardo Gandolfo.