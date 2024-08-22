Coppa Liguria di Prima Categoria. Ecco i 19 gironi, rinuncia il Borgio Verezzi

In relazione all'organico della manifestazione , si precisa quanto segue:
La Società BORGIO VEREZZI ha comunicato la rinuncia alla partecipazione
manifestazione.
Per quanto sopra, l'organico della manifestazione è da intendersi composto di n. 58 Società.
Si riporta, a seguire, la composizione dei Gironi:
GIRONE "A"
CAMPOROSSO
IMPERIESE CALCIO
OSPEDALETTI CALCIO
GIRONE "B"
AREA CALCIO ANDORA
GOLFO DIANESE 1923
ONEGLIA CALCIO
GIRONE "C"
BAIA ALASSIO AUXILIUM
S. FILIPPONERIYEPP ALBENGA
VADINO FOOTBALL CLUB
GIRONE "D"
BORGHETTO 1968
QUILIANO&VALLEGGIA
SPOTORNESE CALCIO
GIRONE "E"
ALTARESE
CENGIO
MALLARE
GIRONE "F"
DEGO CALCIO
LETIMBRO 1945
SPERANZA 1912 F.C.
GIRONE "G"
OLD BOYS RENSEN
SAVONA FBC 1907
SCIARBO & COGO CALCIO ASD
GIRONE "H"
CAMPESE F.B.C.
MASONE
ROSSIGLIONESE
GIRONE "I"
MULTEDO LEVANTE 1930
OLIMPIC 1971
PEGLI LIDO FBC
GIRONE "L"
BOLZANETESE VIRTUS
CA DE RISSI SG
VECCHIAUDACE CAMPOMORONE
GIRONE "M"
APPARIZIONE FC
LA RABONA CALCIO CORONATA
SAVIGNONE
GIRONE "N"
A.N.P.I. SPORT E. CASASSA
BARGAGLI SAN SIRO
BORGO INCROCIATI
BORGORATTI
GIRONE "O"
ATLETICO QUARTO
GOLIARDICA GENOVESE 1967
PRIARUGGIA G.MORA
GIRONE "P"
POLIS. PIEVE LIGURE
SORI
VECCHIO CASTAGNA QUARTO
GIRONE "Q"
COGORNESE
F.C. LAVAGNA 2.0
S. LORENZO DC SANVI GENOVA
GIRONE "R"
BRUGNATO 1955
CASARZA LIGURE
SEGESTA SESTRI LEVANTE
GIRONE "S"
BOLANESE
CADIMARE CALCIO
RICCO' LE RONDINI
GIRONE "T"
MAROLACQUASANTA
RIOMAIOR 1965
ROMITO MAGRA AUSER
GIRONE "U"
COLLI 2024
IRON FOX AMEGLIESE
SANTERENZINA