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Calcio | 22 agosto 2024, 18:14

Coppa Liguria di Prima Categoria. Ecco i 19 gironi, rinuncia il Borgio Verezzi

L'ufficialtà dal CR Liguria

Coppa Liguria di Prima Categoria. Ecco i 19 gironi, rinuncia il Borgio Verezzi

In relazione all'organico della manifestazione  , si precisa quanto segue:
La Società BORGIO VEREZZI ha comunicato la rinuncia alla partecipazione
manifestazione.

Per quanto sopra, l'organico della manifestazione è da intendersi composto di n. 58 Società.

Si riporta, a seguire, la composizione dei Gironi:

 

GIRONE "A"

CAMPOROSSO

IMPERIESE CALCIO

OSPEDALETTI CALCIO

 

GIRONE "B"

AREA CALCIO ANDORA

GOLFO DIANESE 1923

ONEGLIA CALCIO

 

GIRONE "C"

BAIA ALASSIO AUXILIUM

S. FILIPPONERIYEPP ALBENGA

VADINO FOOTBALL CLUB

 

GIRONE "D"

BORGHETTO 1968

QUILIANO&VALLEGGIA

SPOTORNESE CALCIO

 

GIRONE "E"

ALTARESE

CENGIO

MALLARE

 

GIRONE "F"

DEGO CALCIO

LETIMBRO 1945

SPERANZA 1912 F.C.

 

GIRONE "G"

OLD BOYS RENSEN

SAVONA FBC 1907

SCIARBO & COGO CALCIO ASD

 

GIRONE "H"

CAMPESE F.B.C.

MASONE

ROSSIGLIONESE

 

GIRONE "I"

MULTEDO LEVANTE 1930

OLIMPIC 1971

PEGLI LIDO FBC

 

GIRONE "L"

BOLZANETESE VIRTUS

CA DE RISSI SG

VECCHIAUDACE CAMPOMORONE

 

GIRONE "M"

APPARIZIONE FC

LA RABONA CALCIO CORONATA

SAVIGNONE

 

GIRONE "N"

A.N.P.I. SPORT E. CASASSA

BARGAGLI SAN SIRO

BORGO INCROCIATI

BORGORATTI

 

GIRONE "O"

ATLETICO QUARTO

GOLIARDICA GENOVESE 1967

PRIARUGGIA G.MORA

 

GIRONE "P"

POLIS. PIEVE LIGURE

SORI

VECCHIO CASTAGNA QUARTO

 

GIRONE "Q"

COGORNESE

F.C. LAVAGNA 2.0

S. LORENZO DC SANVI GENOVA

 

GIRONE "R"

BRUGNATO 1955

CASARZA LIGURE

SEGESTA SESTRI LEVANTE

 

GIRONE "S"

BOLANESE

CADIMARE CALCIO

RICCO' LE RONDINI

 

GIRONE "T"

MAROLACQUASANTA

RIOMAIOR 1965

ROMITO MAGRA AUSER

 

GIRONE "U"

COLLI 2024

IRON FOX AMEGLIESE

SANTERENZINA

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