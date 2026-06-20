Calciomercato | Il Cengio presenta la "seconda ondata" di rinnovi

La nota granata:

Faranno ancora parte della nostra rosa:

- Simone Rizzo: è stato il faro del nostro centrocampo nella stagione appena conclusa. Le prestazioni parlano chiaro, così come i numeri: ben 13 assist, conditi anche da una rete. Un leader tecnico dal quale ripartire

- Fabio Croce: forse il giocatore cresciuto maggiormente durante l'arco della stagione. Si prepara a migliorare ancora, sfruttando le sue capacità nel posizionamento e nelle letture

- Abdoullaye Sylla: classe 2006, un talento puro che ha deciso di sposare anche quest'anno il nostro progetto. Lo vedremo quindi nuovamente ripulire palloni e mettere ordine a centrocampo

- Paolo Venturino: ormai una garanzia, il nostro motorino mancino continua a crescere e a macinare chilometri sulla corsia alternate e giocate importanti. A referto si contano 3 gol e miglioramenti costanti

- Luca Pesce: motore inesauribile ed esperienza, esempio costante di professionalità e di disciplina. Sempre pronto a dare il suo contributo quando chiamato in causa, è un piacere averlo ancora dalla nostra parte