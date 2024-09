Tanti appassionati del calcio dilettantistico potranno assistere al primo match stagionale interno del Vado. Dopo l'esordio in calendario domenica prossima con il Chisola, a Vinovo, i rossoblu torneranno al Chittolina per sfidare il Novaromentin in anticipo, sabato 14 settembre alle ore 15:00.

L'ufficialità è arrivata pochi minuti fa dalla LND.