Quindici presenze in serie C per un ragazzo nato nel 2005 rappresentano un bottino di prim'ordine.

Così il Vado si regala ancora un tassello di rilievo all'interno della propria campagna di rafforzamento estiva.

Poco fa i rossoblu hanno infatti annunciato l'ingaggio di Angelo Mameli. Il mediano scuola Cagliari ha disputato l'ultima stagione in terza serie con l'Olbia.