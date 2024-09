BPER Banca e Albisola Pallavolo: grande volley in provincia, gli appuntamenti

BPER Banca in collaborazione con Albisola Pallavolo-Planet porta il grande volley in provincia di Savona. Sono due gli eventi in programma nel mese di settembre realizzati con il patrocinio dei comuni di Savona, Albissola Marina e Albisola Superiore.

Si parte il 20 settembre alle ore 20,30. Al Palasport Besio, sfida tra la formazione di Serie A francese VBC Chamalieres e la squadra di Serie A2 italiana BAM Mondovì. Domenica 22 alle 14,30 sempre al palasport Besio sarà Iglina Albisola Pallavolo (Serie B2) a misurarsi con VBC Chamalieres.

Torna anche quest’anno il torneo nazionale Il Sorriso di Ele – dedicato al ricordo dell’allenatrice Eleonora Ghigliazza. La manifestazione si svolgerà nel weekend del 28/29 settembre presso il palasport Besio di Albisola Superiore e la palestra di via delle Trincee a Savona. Nei prossimi giorni verrà svelato l’elenco delle squadre partecipanti.