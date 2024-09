Un buon approccio, un risultato rotondo (4-1) e una prova confortante da parte dell'intero organico: il Pietra Ligure si avvicina al campionato con il passaggio del turno di Coppa in tasca e tante buone sensazioni dall'intero organico biancoceleste.

Pur senza Sancinito, Gianmarco Insolito e Sogno (uscito dopo pochi minuti per un affaticamento muscolare) i padroni di casa hanno gestito ritmi e gioco, confermando la propria candidatura tra i team favoriti per il salto in Serie D.