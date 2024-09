Per una squadra in totale rinnovamento non poteva esserci approccio migliore alla nuova stagione.

Il Finale di Davide Brignoli con il 3-1 al Ventimiglia ha concluso a punteggio pieno il girone di Coppa Italia di Promozione.

Un'onda lunga da sfruttare per il tecnico giallorosso in vita dell'esordio in campionato con il Superba.