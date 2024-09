Rari Nantes Savona in lutto: è mancata la storica dirigente Teresa Tavella

E' una giornata di lutto per lo sport savonese, in particolare per la Rari Nantes Savona.

Nelle scorse ore è infatti venuta a mancare Teresa Tavella, storica ed indimenticata dirigente del settore Nuoto Artistico del sodalizio sportivo della Città della Torretta negli anni ‘80.

A ricordarla è proprio la società biancorossa: "La Rari Nantes Savona, profondamente addolorata, si stringe alla famiglia Tavella Rebizzo, ed in particolare ai figli Davide e Claudia Rebizzo, ex atleti di pallanuoto e sincro della Rari, ed esprime le più sentite condoglianze".

I funerali si svolgeranno giovedì 19 settembre, alle ore 10:00, nella chiesa del Sacro Cuore a Savona.