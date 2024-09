Calciomercato, Veloce. La rosa di mister Ghione si amplia con Fall e Vitale

Ulteriori due new entries in casa FBC Veloce 1910.

In attesa della pubblicazione del calendario della corrente stagione sportiva, la società velociana ha ulteriormente arricchito la propria rosa col tesseramento di Mouhamadou Mourtada Fall (centrocampista classe 2004) e di Paolo Vitale ( difensore classe 2003, nella foto col Presidente Sanguineti).

Ad entrambi gli atleti la FBC Veloce 1910 porge i più sinceri auguri per una stagione da protagonisti e ricca di soddisfazioni.