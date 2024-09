Calcio. Serie D, il Vado riparte dai suoi attaccanti: Alfiero e Vita in gol, Chieri battuto 2-0

VADO - CHIERI 2-0 (25' Alfiero, 82' Vita)

FINISCE QUI! IL VADO RIALZA LA TESTA DOPO LA DEBACLE DI BRA, BATTENDO 2-0 IL CHIERI CON UN GOL PER TEMPO DI ALFIERO E VITA

95' Donaggio di potenza scalda i guantoni di Faccioli, grande risposta del portiere piemontese

94' Capra ne ha ancora per seminare il panico tra le maglie della difesa rossoblu, Monteverde conquista poi punizione dal vertice

92' Mameli per Lora, ultimo cambio ordinato da Cottafava

90' sei minuti di recupero

86' Capra morbido in area a cercare Donaggio, disturbato al momento dell'incornata, Faccioli controlla con lo sguardo

84' Mele e Venneri le mosse di Cottafava, fuori Diop e Abonckelet

82' VITA! IL 2-0 DEL VADO! Tap in vincente da due passi dopo il palo colpito di testa Abonckelet, che si è ripreso dopo i problemi muscolari di qualche istante fa. Partita in ghiaccio per i rossoblu



81' crampi per Abonckelet, al suo posto si prepara Mele

75' entrata a dir poco scoordinata di Diop su Dumani che resta a terra, l'arbitro estrae solo il giallo valutando la non cattiveria del giocatore rossoblu, ma è stato davvero brutto lo scontro tra i due

74' entriamo nell'ultimo quarto d'ora di partita, Marino nel Chieri rileva Guida

71' punizione di Gagliardi, tuffo plastico di Faccioli che fa sua la sfera

70' staffetta Alfiero-Donaggio, secondo cambio per mister Cottafava

69' CHIERI IN DIECI: seconda ammonizione nel giro di due minuti per Fiumanò, che stende Vita al limite dell'area, Aloise lo spedisce sotto la doccia

67' giallo per Fiumano, evidente trattenuta su Alfiero

66' Parrinello lascia il campo a Borgna

65' bello spunto di Gagliardi che salta due avversari prima di concludere col mancino, respinge ancora la difesa del Chieri

63' ripartenza rossoblu con Alfiero, destro in corsa troppo telefonato che Faccioli blocca a terra

61' Gagliardi per Bussaglia, primo cambio ordinato dalla panchina. Nel Chieri spazio a Silano, esce Palmiere

58' furibondo intanto Cottafava in panchina, continua ad allargare le braccia il tecnico rossoblu, oggi al debutto, per la seconda volta, sulla panchina del Vado

57' bel traversone di Monteverde in area di rigore, Vita e Abonckelet mancano però l'appuntamento con la deviazione

56' punizione velenosa da parte di Guida, sul secondo palo non trova la zampata vincente nessun compagno di squadra. Ha riguadagnato campo il Chieri dopo un paio di fiammate vadesi

55' Parrinello in mezzo per la testa di Ferrara, comoda la parata di Bellocci

53' ancora Vita dal limite, questa volta il pallone passa, ma è troppo centrale per impensierire Faccioli

52' Vita si libera al tiro senza però riuscire a trovare il varco giusto, rossoblu più pimpanti in questo avvio di ripresa

51' strappo in ripartenza di Capra, trattenuto da Nesci, giallo per il numero quattro del Chieri

49' Vado vicino al 2-0: Vita si defila prima di riuscire a servire Alfiero al limite dell'area piccola, il centravanti ex Fossano ritarda la conclusione e appoggia poi a destra per un compagno che non c'è

47' subito uno squillo di Capra, destro a giro sul palo più lontano smanacciato da Faccioli, tap in di Vita da posizione defilata che trova ancora presente il portiere piemontese

Si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

E' un Vado ancora convalescente, ma la rete di Alfiero porta i rossoblu all'intervallo avanti 1-0 sul Chieri

45' due di recupero

40' Chieri a millimetri dal vantaggio! Prima ci vuole super riflesso di Bellocci a respingere l'incornata di Binous, sul tap in di Ferrara ci pensa invece Capra, appostato sul primo palo, a salvare tutto

37' Alfiero da posizione defilata calcia sopra la traversa, era stata bella la combinazione nello stretto tra Capra e Vita sull'out di sinistra

36' gamba troppo alta di Bussaglia che commette fallo su Soumahoro, giallo per il centrocampista classe '97

33' rasoterra potente di Dumani che si spegne sull'esterno della rete. ll gol di Alfiero non sembra aver sciolto il Vado, che continua a faticare in fase di possesso

32' Montesano di testa anticipa Binous, sesto angolo a favore del Chieri, che continua a giocare una buona partita

30' gioco interrotto per un buco nella rete della porta lato ovest

26' Chieri subito vicino al pari con Ferrara che, tutto solo al vertice dell'area piccola, spara alle stelle

25' ALFIERO! IL VANTAGGIO DEL VADO! Punizione del fantasista ex Finale respinto dalla difesa del Chieri, Lora dal limite calcia di prima trovando la deviazione in spaccata di Alfiero, che spiazza letteralmente Faccioli. 1-0 al "Chittolina"

24' altro fallo subito da Capra, pallone questa volta più vicino al vertice che alla lunetta

23' telefonato il destro di Vita, Faccioli in tuffo riesce ad allontanare

22' Capra atterrato nei pressi della lunetta dell'area, punizione interessante a favore del Vado, che ha bisogno di un episodio per sbloccarsi

20' Palmiere dal limite calcia rasoterra, trovando la respinta di un giocatore rossoblu

18' meglio i piemontesi fin qui, padroni di casa ancora con la testa alla disfatta di mercoledì a Bra. E le gambe non girano ancora a dovere

13' break di Abonckelet che soffia palla a centrocampo e costringe Silvestri al fallo da ammonizione

11' errore di Montesano che regala un altro tiro dalla bandierina al Chieri, Vado ancora poco presente all'interno della gara

9' altra traiettoria beffarda di Guida che costringe Bellocci a intervenire con la mano di richiamo, senza timori la squadra di Molluso in questo avvio

8' ci prova il Chieri con il cross dalla destra di Soumahoro, Diop sul secondo palo non rischia e mette in angolo

6' tacco illuminante di Vita a premiare la sovrapposizione di Monteverde, pallone in mezzo per Alfiero che manca il controllo, era una buona chance per i rossoblu

5' Guida ci prova calciando direttamente verso la porta, sfera che termina alta

4' Diop commette fallo su Ferrara, punizione per il Chieri vicino alla bandierina del corner

3' controllo elegante di Vita che raccoglie il lungo traversone di Monteverde, palla all'indietro per Bussaglia la cui conclusione viene ribattuta dalla difesa piemontese

2' difesa da ricostruire per Cottafava, che si affida alla coppia centrale Montesano-Casazza, con Diop e Monteverde terzini. Da sottolineare che tutti e quattro i giocatori sulla linea difensiva sono mancini

1' si parte! Completo bianco per il Vado, Chieri in tenuta azzurro-blu mare

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Bellocci; Diop, Montesano, Casazza, Monteverde; Abonckelet, Lora, Bussaglia; Capra; Vita, Alfiero

A disposizione : Sattanino, Gagliardi, Mameli, Corengia, Venneri, Donaggio, Mele, Damonte, Di Matteo

Allenatore : Cottafava

CHIERI: Faccioli, Parrinello, Silvestri, Nesci, Soumahoro, Fiumanò, Ferrara, Dumani, Binous, Guida, Palmiere

A disposizione : Andreoli, Morra, Bettini, Gaido, Silano, Borgna, Parigi, Rega, Marino

Allenatore : Molluso

Arbitro: Aloise di Voghera

Assistenti: Prestini di Pavia - Benzi di Crema