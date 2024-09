Calcio. Cairese con il mal di trasferta, al Fossano basta il gol di Cenci per battere i valbormidesi

E' un cammino ondivago quello della Cairese in queste prime battute di stagione.

Punteggio pieno in casa, ancora a secco in trasferta. Ieri infatti i gialloblu sono stati battuti dal Fossano con la rete di Cenci, ex centrocampista del Vado.

FOSSANO - CAIRESE 1-0

Marcatore: Cenci 76'

Fossano: Cirillo, Prato, Berbenni (27' st Casaretti), De Benedetti F., Gallesio (24' st Zani), Grandoni M., Muratore (42' st Cociobanu), Cenci, Bongiovanni, Manno (19' st De Souza), Morganti.

Allenatore: Merlo

Cairese: Cerantola, Garbarino A., De Mori (14' st Chiarlone), Boveri, Onkony, Castiglia (18' st Turone), Sassari (39' st Kone), Ngamba (33' st Floridia), Gueye, Silvestri, Federico (23' st Catalano).

Allenatore: Boschetto

Arbitro: Puntel di Tolmezzo