Calcio, Borgio Verezzi. Cordiale spiega i motivi della rinuncia con l'Oneglia: "Tanti giocatori extracomunitari da tesserare, domenica prossima saremo in campo"

Il presidente Borgio Verezzi, Fabio Cordiale, ha voluto pubblicamente esprimere le ragioni relative alla rinuncia del primo match stagionale in casa dell'Oneglia.

I ponentini hanno infatti incamerato la vittoria a tavolino:

"Ho rinunciato alla trasferta di Oneglia perché purtroppo ero in ritardo con i tesseramenti dei ragazzi, siccome ci sono degli extracomunitari i tempi sono più lunghi, la società con l'accordo del Comune andrà avanti per la stagione '24-'25. Sarà un campionato difficile, non lo nascondo: mi sono trovato alla metà di luglio da solo, in mezzo a una stagione lavorativa, ed è stato come un fulmine a ciel sereno.

Purtroppo sono umano e sbaglio anche io, la troppa fiducia mi ha girato contro in questi due anni, però, nel mio piccolo orticello credo di aver fatto del bene a tanti ragazzi, pronti a rimettersi in gioco e ora con mio orgoglio in categorie superiori.

Far ritrovare a loro il giusto entusiasmo per me è già una vittoria.

Mi sono affidato alle persone sbagliate ed avendo commesso un errore in prima persona è giusto che ne paghi le conseguente.

Cercherò di onorare il campionato e la gente che mi è stata vicina in questo periodo difficile, dando la possibilità quest'estate a tutti i ragazzi di giocare sul nostro campo a titolo gratuito perché reputo che il calcio sia davvero di tutti.

Quanto fatto dal Borgio in questi tre anni è stato creato dal sottoscritto e dalla mia famiglia, altre persone caricate lungo la strada si sono trovate il percorso già spianato, questo deve essere chiaro a tutti.

Fabio Cordiale parla di calcio, il resto sono chiacchiere da bar. Chi credeva che per me il calcio fosse business ha sbagliato strada. Ora proverò, se non ci saranno troppi intoppi, a portare avanti il mio obiettivo, facendo giocare ragazzi meno fortunati e che sono stati messi all'angolo".