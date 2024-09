Goloserie d'alpeggio con i formaggi del re. A Terra Madre la presentazione di Atl del Cuneese (Video)

Si apre per il Cuneese la stagione dei colori, dei profumi, dei sapori: l’autunno è il momento in cui fiere, sagre e mercati colorano le piazze dei centri cittadini, in cui i castagnari animano i borghi con il crepitio del fuoco e il profumo delle caldarroste fumanti, mentre locande e ristoranti propongono i piatti tipici della cucina tradizionale, coniugando sapori autentici a tocchi di creatività che sorprendono e deliziano il palato.

Autunno con gusto è la rassegna coordinata dall’ATL del Cuneese che, da più di vent’anni, calendarizza i principali eventi fieristico-gastronomici del Cuneese a beneficio di una valorizzazione e promozione attenta della cultura gastronomica di eccellenza del Cuneese. Si tratta di appuntamenti che propongono i buoni prodotti della terra e dell’artigianato, che culminano nei sapori dei piatti cucinati dagli chef cuneesi.

Guarda il video:

“Un territorio, quello cuneese, davvero ricco di prelibatezze, che da settembre a dicembre ravvivano le tavole imbandite di sagre, locande e ristoranti.” Così il presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi ha introdotto l’appuntamento “Goloserie d’alpeggio con i formaggi del re” proposto nell’ambito del Salone del Gusto di Torino presso lo stand della Regione Piemonte, a cura dell’Assessorato all’Agricoltura e al Cibo. Presenti per l'occasione l'assessore regionale Paolo Bongioanni che ha introdotto l'incontro, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris, insieme a numerose autorità e giornalisti di settore.

Ospiti d’eccezione con l’ATL del Cuneese per questa iniziativa sono stati Beppino Occelli e Teo Musso, mastri artigiani che con il loro savoir faire e l’amore incondizionato per la terra cuneese hanno saputo creare valore sul territorio partendo dai prodotti poveri della terra. Un evento unico in cui un produttore di formaggi d’eccellenza, Beppino Occelli, e un creativo mastro birraio, Teo Musso, hanno presentato i loro prodotti in abbinamento, generando una vera e propria esperienza sensoriale, unendo sapori ricercati e artigianali.

Il Sig. Occelli ha condotto gli ospiti con una degustazione a base di una selezione di formaggi freschi e stagionati che raccontano storie del territorio cuneese. Teo Musso, creatore della Birra artigianale Baladin, ha presentato la Birra Nazionale spiegandone la fermentazione, gli ingredienti e le caratteristiche sensoriali, illustrando come si abbini perfettamente al formaggio delle Alpi di Cuneo.

A conclusione della degustazione, Lady Chef Alessandra Ingenetti ha incantato il pubblico con la Torta Valcasotto realizzata con farina di grano tenero "Tipo I", farina di grano saraceno, farina integrale di mais "otto file" e con una dolce farcitura di confettura di mirtilli.

“Queste eccellenze del Cuneese – ha concluso il presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi accompagnato dai vice presidenti Gabriella Giordano e Rocco Pulitanò, con il consigliere Paolo Bruno – rappresentano in modo significativo l’offerta gastronomica del nostro territorio, che proprio in autunno vive il suo momento più felice. Il Salone del Gusto di Torino è per noi sempre una valida vetrina per rimarcare come una terra così umile come la nostra possa far germogliare grandi idee, dar vita a interessanti processi artigianali e creare prodotti sublimi in grado di incantare il mondo".