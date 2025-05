Calciomercato. Il Celle Varazze fa sul serio, tante certezze per la prima stagione in Serie D

Inizia a prendere corpo la campagna acquisti del Celle Varazze.

Per le ufficialità bisognerà ancora attendere, ma dall'Olmo Ferro stanno emergendo in maniera equivocale gli identikit dei giocatori nel mirino dei biancoblu.

Poche scommesse, tante certezze, a testimonianza della volontà del club diretto da Stefania Villa di radicarsi con credibilità nel massimo torneo dilettantistico nazionale.

Dopo che si è aperto uno spiraglio per la partenza di Scannapieco dal Ligorna, le civette sembrano pronte ad avanzare un'offerta. Sul fronte Vado non è emerso solo il nome di Capra, anche l'arrivo del centravanti Luca Donaggio sembra tutt'altro che improbabile.

La lista della spesa del ds Barletta non si ferma però qui: Gianmarco Insolito del Pietra Ligure sembra davvero a un passo, ma attenzione anche ai possibili arrivi di due istituzioni del girone A come il centrocampista Paolo Valagussa e il difensore Vladimir Mikhaylovskiy, entrambi ex Vado e Sanremese.

In uscita, confermate le partenze della punta Battaglia e dell'esterno Zampano.